Ajax maakt megawinst over afgelopen seizoen

Sparta wil droomstart vervolg geven, Linssen gaat voor volgende kopgoal

18:22 Na een week vol inhaalwedstrijden staat er alweer een bomvol eredivisieweekend voor de deur. In speelronde acht ontvangt Ajax in eigen huis FC Groningen, maakt PSV zich op voor een lastige uitwedstrijd bij PEC Zwolle en aast Feyenoord voor eigen publiek op eerherstel tegen FC Twente. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we vooruit.