Ajax leek niet te houden, Heerenveen was nog net niet gedoodverfd degradant

Mulenga (36) meteen trefzeker bij debuut voor winnend Go Ahead

17 oktober Jacob Mulenga is succesvol gedebuteerd bij Go Ahead Eagles. De 36-jarige spits uit Zambia kwam tegen FC Eindhoven in de 69ste minuut in het veld en in de 83ste minuut maakte hij de 2-0. Mulenga kwam in het verleden uit voor FC Utrecht.