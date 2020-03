Ajax krijgt hulp van FIFA en legt Braziliaans talent Giovanni vast

FC Utrecht aast tegen bekerwin­naar Ajax op eerste finale sinds 2016

8:08 • Halve finale KNVB-beker begint om 20.45 uur in Galgenwaard • 7de duel in beker tussen FC Utrecht en Ajax • Ajax won vijf duels, FC Utrecht één • Bjorn Kuipers leidt treffen in Utrecht • Mis geen goal van FC Utrecht - Ajax met Goal Alert