Ajax krijgt flinke boete vanwege wangedrag supporters

NAC-trai­ner Van der Gaag: 'Mogen ons niet gewillig naar de slachtbank laten leiden’

18:17 ,,Het belangrijkste is, zeker na de tweede helft in Emmen, dat we ons niet gewillig naar de slachtbank laten leiden. Dat kan niet meer”, zegt Mitchell van der Gaag een dag voor de thuiswedstrijd van NAC tegen Ajax.