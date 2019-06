Ajax komt zonder internationals niet verder dan gelijkspel tegen Aalborg

Ajax, spelend zonder z’n internationals, kon in de eerste helft verre van overtuigen in het snikhete Oldenzaal. Een kans van Klaas Jan Huntelaar was zo’n beetje het enige wapenfeit op het terrein van amateurclub Quick’20. Aalborg was feller. En dat verschil uitte zich ook op het scorebord. De Nederlander Tom van Weert, voormalig spits van onder meer Excelsior en FC Groningen, bracht de Denen al vroeg in de wedstrijd aan de leiding. Later miste diezelfde Van Weert de uitgelezen kans op een tweede treffer namens Aalborg. Nadat voormalig Ajax-speler Lucas Andersen in het strafschopgebied gevloerd was door de matig spelende Lisandro Magallan mocht Van Weert aanleggen vanaf de strafschopstip. Zijn inzet ging hoog over het doel van keeper Bruno Varela, de Portugees van Kaapverdische afkomst van de Amsterdammers.

Laatstgenoemde mocht zich in de eerste helft voor het eerst laten zien in een openbare wedstrijd van Ajax. In de tweede helft kreeg de van FC Emmen overgekomen Kjell Scherpen zijn kans in het Amsterdamse doel. André Onana is met Kameroen actief op de Afrika Cup. Scherpen kreeg echter weinig te doen in de 45 minuten die hij op mocht draven.



Danilo zorgde in het begin van de tweede helft voor de gelijkmaker namens Ajax, dat na rust met een compleet ander team speelde. Bij die ene goal bleef het namens de landskampioen. Daarmee is het trainingskamp in De Lutte afgesloten.



Zaterdag 6 juli speelt Ajax opnieuw een oefenwedstrijd. Dan is Anderlecht de tegenstander. Over ruim twee weken gaat de ploeg van Erik ten Hag op trainingskamp in Oostenrijk.