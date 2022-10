Ajax komt aan kop na ruime zege op Excelsior, Tadic en Brobbey laten zich zien

Slordigheden

Wat Sánchez daarin zich wel alvast wel heeft aangemeten, is de positionering. Die is bij het doorgaans dominante Ajax heel anders dan hij in Mexico gewend was. Meer in de as en hoger op het veld ook. Het is slechts een klein gedeelte van de aanpassing, aan land, club en klimaat ook, die tijd vergt. Voormalig Feyenoord-directeur Frank Arnesen stelde gisteren nog dat die in het geval van in Nederlandse top belande Latijns-Amerikanen vaak wel een half jaar vergt. Dat bleek in het geval van David Neres en Sánchez’ maatje Edson Álvarez ook.