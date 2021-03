Ajax kan tegen FC Groningen weer beschikken over Tagliafico

Samenvatting Schmidt waarschuwt Ihattaren: ‘Als hij zijn gedrag niet verandert, gaat hij niet spelen’

28 februari Ook na de topper tussen PSV en Ajax (1-1) ging het in Eindhoven nog volop over de disciplinair gestrafte Mohamed Ihattaren. ,,Zijn houding was de laatste week niet goed”, zei trainer Roger Schmidt zondagmiddag. ,,We hebben hem de kans gegeven om zijn gedrag te veranderen.”