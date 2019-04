Ajax kan grens van honderd goals slechten, record lonkt voor Buitink

Speelronde 29Aan de hand van de leukste en opvallendste feitjes van statistiekenbureau Opta blikken we vooruit op de 29ste speelronde in de eredivisie. Zo kan Ajax bij Willem II de grens van honderd doelpunten slechten en kan Thomas Buitink de jongste speler worden sinds Patrick Kluivert die scoort bij zijn eerste drie basisplaatsen.

Willem II - Ajax (zaterdag, 18.30 uur)

Lukt het Ajax om minimaal vier keer te scoren tegen Willem II - dit lukte in vier van de laatste zeven competitieduels - dan is het de eerste ploeg sinds PSV (1987/1988) die de grens van honderd doelpunten slecht vóór de dertigste speelronde. Daarvoor lijkt Willem II de ideale tegenstander, want Ajax scoorde al 271 keer in 85 duels tegen de Tilburgers - geen enkel team scoorde vaker tegen een specifieke tegenstander. Maar de ploeg van Adrie Koster verkeert in uitstekende vorm en behaalde de maximale score in de laatste vier duels. Een interessant affiche dus, waar goals gegarandeerd lijken omdat Ajax de laatste zeven speelronden minimaal één tegentreffer moest incasseren.

ADO Den Haag - FC Utrecht (zaterdag, 18.30 uur)

Een mooie mijlpaal lonkt voor Robert Zwinkels: behaalt hij zijn 31ste clean sheet, dan is hij de ADO-doelman die het vaakst ‘de nul’ hield na Ton Thie (136). Maar juist tegen Utrecht heeft de ploeg van Alfons Groenendijk het lastig, want in de laatste zeven eredivisie-ontmoetingen kwam het tegen ADO telkens voor rust tot scoren. Zwinkels lijkt zijn 'feestje’ dus even te moeten uitstellen.

FC Groningen - Excelsior (zaterdag, 19.45 uur)

Excelsior wacht een pittige kluif in Groningen. De thuisploeg verloor geen enkele keer in de laatste twaalf ontmoetingen. Maar er gloort voor de Kralingers een sprankje hoop aan de horizon: slechts één van de laatste vier coaches verloor bij zijn debuut. Volop mogelijkheden dus voor André Hoekstra, die de opgestapte Adrie Poldervaart vervangt.

De Graafschap - AZ (zaterdag, 20.45 uur)

Calvin Stengs drukt aanzienlijk zijn stempel sinds hij weer fit is. Met hem in de basis pakt AZ gemiddeld 2,4 punten per duel, het dubbele van wanneer de aanvaller niet in de basis staat. Zijn creativiteit en dribbelkunsten maken de ploeg van John van den Brom de meest succesvolle formatie sinds de winterstop met 26 punten, één punt meer dan in de eerste seizoenshelft. Maar De Graafschap kan teren op het verleden, want in de afgelopen vijf seizoenen verloor het slechts één keer driemaal in de laatste zes speelronden. Alhoewel dit natuurlijk geen garantie is voor succes.

Heracles Almelo - NAC Breda (zaterdag, 20.45 uur)

Houdt het Ruud Brood-effect stand of verliest NAC bij Heracles, de ploeg die elf van de veertien ontmoetingen winnend afsloot? De ploeg met Brood aan het roer heeft altijd moeite met de Heraclieden: nog nooit won hij als eindverantwoordelijke van de Almeloërs. Maar juist de laatste twee wedstrijden won NAC, met 2-1 en 6-1. Dat belooft wat.

FC Emmen - sc Heerenveen (zondag, 12.15 uur)

Wanneer Michel Vlap en Sam Lammers niet bij een doelpunt betrokken zijn, dan heeft Heerenveen het lastig. Slechts één keer won het in de laatste drie wedstrijden, waarin het duo zich niet nadrukkelijk liet gelden. Hun dadendrang kan Heerenveen juist goed gebruiken, want slechts drie van de tien uitduels met Emmen wonnen de Friezen. Maar de vorm van Emmen is niet top, al zeven duels wacht de ploeg van Dick Lukkien op een zege. Bij winst van NAC in Almelo en een nederlaag in Emmen komt de laatste plaats ineens akelig dichtbij.

PEC Zwolle - Fortuna Sittard (zondag, 14.30 uur)

Zonder de geschorste José Rodriguez verwacht Fortuna Sittard een lastige middag in Zwolle, want met hem in de basis pakken de Limburgers meer punten. Met PEC kent Fortuna ook nog eens een geduchte tegenstander, want de Zwollenaren wonnen acht van de negen thuiswedstrijden met Fortuna en hielden in de laatste twee thuisduels de nul. Tel daarbij op dat de ploeg van René Eijer zes uitduels op rij verloor en een zege lijkt PEC niet te kunnen ontgaan.

VVV-Venlo - Feyenoord (zondag, 14.30u)

Verbreekt Feyenoord eindelijk de vloek der uitoverwinningen of duurt de misère in uitduels voort? In VVV treffen de Rotterdammers niet de ideale tegenstander om sinds december 2018 weer eens te winnen, want van geen enkel team uit de eredivisie wonnen de Limburgers thuis vaker dan van Feyenoord: tien keer. Alleen de ploeg van Maurice Steijn verkeert niet in topvorm, want in de eigen Koel boekte het slechts één overwinning uit de laatste vier duels. Een gelijkspelletje misschien?

Vitesse - PSV (zondag, 16.45 uur)

Wordt Thomas Buitink de jongste speler sinds Patrick Kluivert en de vierde tiener ooit die bij zijn eerste drie basisplaatsen scoort in de eredivisie? Dan zal hij tegen PSV wel het net moeten vinden. Laten de Eindhovenaren nu net de minst gepasseerde ploeg van de eredivisie zijn (negentien tegentreffers). Maar in de eigen Gelredome verkeert Vitesse in bloedvorm: twaalf duels op rij bleef het ongeslagen. PSV is juist de tegenstander die deze succesreeks kan doorbreken, want het verloor nog nooit in Arnhem in eredivisieverband.