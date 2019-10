Ajax is onaantastbaar met Daley Blind

NAC’er Rösler blij met seponering rode kaart: ‘Ik raakte de bal, dat is genoeg toch?’

8:09 De rode kaart van Colin Rösler is geseponeerd, dus is de voorstopper vandaag beschikbaar voor bekerduel met FC Emmen. ,,Natuurlijk voelde het oneerlijk, iedereen heeft gezien wat er is gebeurd.”