Ajax is nu al top, de rek zit bij PSV

Rentree Van de Beek ‘Het was een lastige periode voor me’

22 september Donny van de Beek was van alle Ajax-spelers zondag het meest blij. De middenvelder maakte in de uitwedstrijd tegen PSV (1-1) zijn rentree na een maand afwezigheid wegens een bovenbeenblessure. ,,Het was een lastige periode voor me, ik wil altijd voetballen”, zei Van de Beek, die in de 69ste minuut de plek innam van David Neres.