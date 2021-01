Ajax in topper nog zonder Kudus, Ten Hag denkt nog na over basisplaats Haller

Haller werd vandaag voor een slordige 22 miljoen overgenomen van West Ham United om het spitsenprobleem van Ajax voor de korte en lange termijn op te lossen. De eerste winteraankoop trainde vandaag voor het eerst mee op De Toekomst. Of Ten Hag, die vooral in de aanval met personele problemen kampt, hem tegen PSV meteen zijn basisdebuut gunt, kon de coach nog niet zeggen. ,,Dat gaan we de komende uren eens rustig bekijken.”



Voor wie de topper tegen PSV vrijwel zeker te vroeg komt, is Mohammed Kudus. Ten Hag had goede hoop dat de spelmaker na zijn meniscusoperatie nog voor de winterstop zijn rentree kon maken. Dat lukte niet ook de beladen aftrap van 2021 zondag gaat Kudus mogelijk niet halen. ,,Je kunt ervan uitgaan dat hij niet in de basis begint”, bevestigde Ten Hag.