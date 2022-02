Ajax-hoofdsponsor worstelt met kwestie Overmars

De succesvolle directeur voetbalzaken vertrok per direct bij de club omdat hij gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s stuurde. Ziggo zegt in een reactie zeer geschrokken te zijn van het nieuws over grensoverschrijdend gedrag bij Ajax en keurt dit ten zeerste af. ,,Wij hebben veel respect voor de vrouwen die de moed hebben gehad om dit naar voren te brengen. Wij volgen de ontwikkelingen bij Ajax nauwgezet en nemen dit heel serieus.”

ABN AMRO, een andere grote sponsor van de Amsterdammers en tevens hoofdsponsor van de vrouwen van Ajax, zegt dat de club zover bekend adequaat heeft gehandeld nadat de kwestie aan het licht kwam. Dat is voor de bank voldoende reden om de sponsordeal met Ajax in stand te houden.

Adidas, dat al jarenlang de kledingsponsor is van Ajax en tevens een van de hoofdsponsors van de club, was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Overmars werd naar eigen zeggen vorige week geconfronteerd met zijn gedrag, mogelijk na het nieuws over misstanden bij het programma The Voice of Holland en grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in de mediawereld. Na gesprekken met de raad van commissarissen en algemeen directeur Edwin van der Sar besloot hij op te stappen. Overmars was sinds de zomer van 2012 directeur voetbalzaken en verlengde onlangs nog zijn verbintenis tot medio 2026.