Ajax heeft maar één opponent: Ajax zelf

Door Freek Jansen



Opeens schrok het thuispubliek wakker in de Johan Cruijff Arena. De bal viel een kwartier voor tijd tussen de Ajax-verdedigers Joël Veltman en Noussair Mazraoui in, waarna Sparta-invaller Joël Piroe diagonaal raak schoot. Met die 2-1 lag ineens alles weer open.



In de ruim zeventig minuten daarvoor was Ajax in alle rust op een eenvoudige zege afgekoerst. Grote delen van de wedstrijd had de heersende landskampioen zich zelfs flets en plichtmatig spel kunnen veroorloven. Totdat Sparta dus plotseling alsnog van zich afbeet, via Piroe de aansluitingstreffer maakte en in de slotfase zelfs nog enkele keren heel dicht bij de gelijkmaker was.