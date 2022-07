Ajax heeft alsnog beet: Brian Brobbey op de weg terug naar Amsterdam

Brobbey maakt vandaag voor de oefenwedstrijd tegen Southampton al geen deel meer uit van de wedstrijdselectie van Leipzig. De spits vliegt naar alle waarschijnlijkheid morgen al naar Amsterdam om de deal af te ronden. Wat Ajax betaalt voor Brobbey is niet bekend, maar volgens Bild verlangde de Duitse club minimaal 15 miljoen euro voor de aanvaller die het gratis weghaalde uit de Arena.

De terugkeer van Brobbey had nogal wat voeten in aarde. Mede doordat zijn onlangs overleden zaakwaarnemer Mino Raiola naar verluidt een aanzienlijk percentage van een doorverkoop had bedongen. Ajax zou daardoor miljoenen euro’s moeten overmaken naar zijn management. De Amsterdammers dachten eerder al dicht bij een deal te zijn met Leipzig, maar verkeken zich op de uiteindelijke vraagprijs, die werd opgeschroefd vanwege de vele miljoenen die Leipzig moet afstaan.

Brobbey kwam vorig seizoen in de Bundesliga niet verder dan negen duels (nul goals), waarna Ajax hem in de winterstop op huurbasis terughaalde. Met zeven doelpunten in elf wedstrijden had hij een aardig aandeel in de landstitel van de Amsterdammers. Verloren zoon Brobbey is waarschijnlijk niet de enige spits die Ajax gaat halen. Trainer Alfred Schreuder liet gisteren na de 1-1 in het oefenduel met KAS Eupen weten dat de club er ‘misschien wel twee spitsen’ bij wil.

Wie in elk geval ook naar Ajax komt is Francisco Conceição, een negentienjarige Portugese aanvaller van FC Porto. Hij moet op termijn de opvolger worden van Antony. Conceição is jeugdinternational van Portugal en speelde al vijftig wedstrijden in de hoofdmacht van de Portugese club.

