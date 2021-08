Ajax haalt met Mohamed Daramy (19) ‘het grootste talent van Denemarken’ binnen

door Johan Inan



Ole Tobiasen zit niet wekelijks op de tribune bij zijn voormalige club FC Kopenhagen, maar dat is ook niet noodzakelijk om het Ajax-doelwit te kennen, stelt hij. ,,Hij is namelijk het grootste talent van Denemarken”, weet de oud-Ajacied, die Daramy in één adem noemt met Mohammed Kudus. ,,Kudus was voor zijn vertrek naar Ajax ook het grootste talent hier. Wat ze gemeen hebben, is dat het goede persoonlijkheden zijn. Het verschil is dat Daramy een Deen is.” Wat dat zegt? Tobiasen lacht: ,,Nou, dat Daramy voor Denemarken uitkomt en dat we daarom nog meer hopen dat hij zich heel goed gaat ontwikkelen bij Ajax.”