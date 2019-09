Ajax - FC Groningen

VIDEO Winnende trainer Brood ziet NAC met karakter: ‘Ze blijven maar doorgaan’

27 september NAC pakte vrijdagavond de koppositie in de eerste divisie door in de slotminuut te winnen bij TOP Oss: 0-1. Het is de derde zege op rij die tot stand komt in de ultieme eindfase van de wedstrijd. Trainer Ruud Brood is blij met het karakter dat zijn elftal tentoonspreidde. ,,Dat zit in het team.”