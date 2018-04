Ajax-fans fluiten Van der Sar uit

Eerbetoon aan Nouri zorgt voor kippenvel in Johan Cruijff Arena

15:31 Abdelhak Nouri heeft in de laatste thuiswedstrijd van Ajax (tegen AZ) dit seizoen een eerbetoon gekregen van het publiek. Toeschouwers en technische staf van beide clubs gingen in de 34ste minuut, verwijzend naar rugnummer 34 van Nouri, massaal staan om voor hem te klappen in de Johan Cruijff Arena.