Ajax en PSV verpletteren Leeuwinnen in kijkcijferbattle

De absolute topper van de avond is Lille - Ajax. De Amsterdammers sleepten in deze wedstrijd in de slotfase een 1-2-zege uit het vuur en de overwinning op kijkcijfergebied was misschien nog wel duidelijker. Via RTL 7 keken namelijk 2.782.000 mensen naar het duel van Ajax, meldt Stichting KijkOnderzoek. Tel daar de 345.000 kijkers van betaalzender ESPN2 bij op, en je komt op een totaal van 3.127.000 kijkers.