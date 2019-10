Ajax en PSV dollen met elkaar op Twitter over wissels Nederlands elftal

,,Stel je voor dat je nog aanvallende opties op de bank hebt zitten", werd op het Twitter-account van Ajax gesteld nog vóórdat de wissels plaatsvonden. Daarmee werd bedoeld dat Van de Beek op de bank zat. Koeman had in zijn basisopstelling immers gekozen voor een middenveld met Frenkie de Jong, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum gekozen.



Bij PSV werd handig ingehaakt: ,,Het is inderdaad tijd voor Malen", werd er op het Twitter-account van de Eindhovense club geplaatst. Het laatste woord was echter voor Ajax: ,,Deze wedstrijd vraagt om Champions League-niveau, maar Amsterdams dna is altijd goed", verwijzend naar het feit dat Malen in de jeugd bij Ajax speelde.