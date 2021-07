Ajax en Leipzig in evenwicht bij basisdebuut Berghuis

Berghuis stond bij zijn eerste basisplaats zijn mannetje, maar kon zich in aanvallend opzicht niet onderscheiden. Dat had ook met het spelbeeld te maken. Leipzig trapte het gaspedaal, zoals de Duitse topclub laatste jaren ook naam maakte, in het oefenduel behoorlijk in. Ajax werd daardoor met regelmaat teruggedrongen en kwam veel minder aan de bal dan het gewend is.

Trainer Erik ten Hag, die in aanloop naar het sluitstuk van het trainingskamp in Oostenrijk stelde dat een handvol internationals nog een maand nodig heeft om in topconditie te komen, posteerde Berghuis in Grödig op de rechterflank en Daley Blind op het middenveld. Daar liet de afstemming nog flink te wensen over tegen Leipzig, waar voormalig Ajacied Brian Brobbey nog ontbrak.

Volledig scherm © ANP

Het weerhield Ajax er niet van binnen vier minuten de leiding te pakken. Noussair Mazraoui vond Dusan Tadic op links. De captain duwde de bal vervolgens in de lange hoek (1-0). Veel gevaarlijker werd Ajax, dat over een week om de Johan Cruijff Schaal speelt tegen PSV, in de eerste helft ook niet.

Loopacties

Volledig scherm © ANP Berghuis slaagde er ook niet in veel gevaar te stichten. In defensief opzicht was de bijdrage van de grote aankoop, die tegenover voormalig PSV-’er Angeliño stond, goed, maar op de helft van de tegenstander kwam Berghuis niet verder dan een paar goede loopacties en voorzetten die zijn bestemming niet vonden.

Aan het begin van de tweede helft kreeg de van rivaal Feyenoord overgenomen aanvaller nog een kans, maar net als tegen Bayern München miste zijn schuiver kracht. Berghuis werd na een uur vervangen. Vijf minuten eerder was Leipzig verdiend langszij via Christopher Nkunku, die na een steekpass Maarten Stekelenburg omspeelde en de 1-1 binnenschoof.

Stekelenburg maakte zijn eerste negentig minuten van de voorbereiding vol. Davy Klaassen, Lisandro Martinez en Nicolás Tagliafico begonnen met een helft. Bij Ajax viel Mazraoui nog uit. Beide trainers wisselden er in het restant nog op los maar zagen hun ploegen niet meer tot scoren komen.

Rouwbanden

Aan het oefenduel in Oostenrijk ging een kleine minuut stilte vooraf. Ook droeg Ajax rouwbanden vanwege een tragisch ongeval waarbij jeugdspeler Noah Gesser (16) vrijdag met zijn broer om het leven kwam.