Ajax en Bayern treffen elkaar weer na 14 jaar

Ajax kan vermoedelijk niet beschikken over Frenkie de Jong, die dinsdagavond apart van de groep trainde. Die training werd overigens uitgesteld, omdat Ajax later in München arriveerde wegens een stroomstoring op Schiphol.



Zowel Bayern als Ajax won de eerste groepswedstrijd. Bayern won in Lissabon met 2-0 van Benfica en Ajax was in de Amsterdam Arena duidelijk te sterk voor AEK Athene (3-0).



De laatste onderlinge duels dateren alweer van 2004, toen de twee clubs elkaar ook troffen in de groepsfase van de Champions League. Het werd in München 4-0, met drie treffers van Roy Makaay. Ruim twee maanden daarna wist hij ook in Amsterdam te scoren, maar aan dat duel hield Ajax wel een punt over: 2-2.