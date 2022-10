Ajax door Napoli op allerlei manieren te kakken gezet: ‘Iedereen was woest in de kleedkamer’

'Mister 1-0' Davy Klaassen treedt in voetsporen Suárez, Huntelaar en Tadic

Davy Klaassen heeft zichzelf in een fraai rijtje namen geschoten. De aanvallende middenvelder opende op slag van rust de score namens Ajax tegen Go Ahead Eagles en trad daarmee in de voetsporen van enkele illustere voorgangers.

1 oktober