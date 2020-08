Ajax dendert door en verslaat Oostenrijkse kampioen met klinkende cijfers

Door Johan Inan



Daarvoor legde Ajax wederom de basis in de openingsminuten. Net als tegen Wolfsberger eerder deze week lag de bal binnen twee minuten in het doel van de tegenstander. Quincy Promes had al een schot gekeerd zien worden en Zakaria Labyad raakte even eerder de lat, toen Ryan Gravenberch met een pegel van zo’n tien meter wel de openingstreffer voor zijn rekening nam.



Ajax bleef er lustig op los combineren en in de Red Bull Arena leek een tweede Amsterdamse treffer in de maak, totdat Sekou Koita aan de aandacht van Perr Schuurs ontsnapte en achter de verdediging dook. Die pass leek een prooi voor Maarten Stekelenburg, maar de rappe Koita was eerder bij de bal en verzilverde de toegekende penalty nadat hij werd gevloerd door de doelman.