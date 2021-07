Ajax-coach Ten Hag heeft rappe spits nog bovenaan wensenlijstje staan

Ajax was deze transferperiode dichtbij het aantrekken van de Ghanees Sulemana. De rappe aanvaller, die bij het Deense FC Nordsjaelland ook veel op de linkerflank speelde, liet de keus op het laatste moment – vanwege het perspectief op speeltijd - toch vallen op Stade Rennes. Daar baalde Ten Hag flink van, ook omdat hij daardoor nog altijd een bepaald type speler in zijn selectie mist.

,,We zijn met een speler bezig geweest die bepaalde kwaliteiten had en ik vind echt wel dat die er bij moet komen”, is de coach tijdens het trainingskamp in Oostenrijk stellig. ,,Een speler met snelheid, die het vermogen heeft om vanuit de spits, misschien van de linkerkant komend, die snelheid heeft, in de bal kan spelen, maar vooral ook van de bal weggaat de ruimtes in. Met name in de Champions League is dat voor ons van belang.”

Volledig scherm Erik ten Hag en directeur Edwin van der Sar. © ANP

Of Ajax zich de komende maand nog gaat versterken met een vlugge spits, kan Ten Hag nog niet zeggen. ,,Soms moet je geduld hebben. Net als vorig jaar toen we Sébastien Haller haalden. Dat vond ik elementair. De speler moet wel volledig in het profiel passen. Het is ontzettend lastig. Het aantal opties dat ervoor in aanmerking komt, is beperkt. En economisch hangen er ook nog eens prijskaartjes aan, die lang niet altijd haalbaar zijn voor ons. En anders doen we het met de mensen die we hebben en proberen we daar het maximale uit te halen.”

,,Wat ik wel zeker weet, is dat als wij zo’n speler toevoegen, de selectie vele malen sterker zal zijn. Dat creëer je meer kans op succes”, vervolgt Ten Hag. ,,Wij hebben de sterke wens om in de Champions League te overwinteren. Dat is geen doelstelling maar we willen graag de volgende stap zetten. Dan moet zo’n speler erbij.”

Steven Bergwijn

Ten Hag zag tot zijn teleurstelling de jonge Brian Brobbey deze zomer transfervrij verkassen naar RB Leipzig. Een vertrek van David Neres hangt nog boven de markt bij Ajax, dat vleugelspits Steven Berghuis al overnam van rivaal Feyenoord. Ondertussen wordt voormalig PSV-‘er en huidige Tottenham Hotspurt-aanvaller Steven Bergwijn genoemd. Ten Hag gaat niet op namen in. Wel stelt hij verder te kijken dan de eerste competitiehelft.

,,We hebben ook met de Afrika Cup (januari) te maken. Spelers als Haller, Kudus en Mazraoui nemen daaraan deel. Die gaan wij missen, terwijl wij in die fase veel toppers op het schema hebben. Juist in die periode moeten wij dus pieken. Dan heb je voorin weer meer keuzes nodig. We zijn op drie podia actief. Dan heb je variabiliteit nodig in de selectie.”

Volledig scherm Danilo (l) op de training in duel met Nico Tagliafico. © ANP

Is die aanvaller dan de enige beoogde versterking van Ajax? ,,Dat denk ik wel. Verder zie ik de selectie als compleet. Het kan natuurlijk altijd beter, maar op een gegeven moment ga je ergens mee aan de slag en moet je zorgen dat je je verbetert. Ik denk ook dat wij de kwaliteiten hebben om het team en spelers te laten groeien.”

Voor wie dat zou kunnen gelden, is de vorig seizoen aan FC Twente verhuurde Danilo. De Braziliaanse spits kampte recent wel met corona en trainde vandaag, als gevolg van een tik die hij kreeg op de donderdagtraining, apart. ,,Ik heb hem gezegd dat hij de voorbereiding meedraait. Hij is helaas nog niet goed belastbaar. Maar als hij speelde, deed hij het goed. Hij scoort heel gemakkelijk, maar moet wel topfit worden nu.”