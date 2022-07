Ajax-coach Alfred Schreuder: ‘Ik heb iedereen nodig, alleen gaat me dit niet lukken’

Niveau

,,Ik merk dat het niveau dagelijks toeneemt. Logisch ook, met de nieuwe spelers erbij. Dat brengt ook teweeg dat er scherp wordt getraind en het heel competitief wordt. Door de teleurstelling van de uitschakeling tegen Benfica en de blessure van Antony, ging het eind vorig seizoen veel over het spel. Het niveau van de eerste seizoenshelft vorig jaar was hoog en daar willen we heen. We hebben nu wel een andere selectie. Dan is er natuurlijk nog veel werk te doen om de juiste mensen samen te krijgen. Toch zie je ook patronen van vorig seizoen.”