Ajax brengt met speciaal tenue eerbetoon aan Bob Marley

,,Het tenue is een eerbetoon aan de Ajax-fans en gedeelde liefde voor reggaelegende Bob Marley en zijn iconische lied Three Little Birds", zo schrijft de club. Het nummer van de artiest is sinds een paar jaar het lijflied van de fans van de Amsterdammers. In samenwerking met de familie van Marley is nu dit nieuwe shirt ontwikkeld en op de markt gebracht.

Naast de rood-groen-gele details op het shirt (de reggaekleuren) staat op de achterkant ook een verwijzing naar het lied zelf. Op de drie Amsterdamse Andreaskruizen zitten drie kleine vogeltjes. Het shirt zal gebruikt worden als tweede tenue in Europa, naast het thuistenue.

,,Ik ben diep geroerd dat Ajax Three Little Birds heeft omarmd als eigen lied", zo heeft Cedella Marley (dochter van Bob) laten weten op de clubwebsite. ,,Verhalen als deze raken me in mijn hart en laten zien hoe krachtig liedjes als Three Little Birds kunnen zijn. Voetbal was alles voor mijn vader. Om met zijn woorden te spreken: voetbal is vrijheid.”

Overigens kan Ajax de vraag naar het nieuwe derde shirt nauwelijks aan. De webshop van de fanshop raakte na de lancering overbelast. Supporters klagen op sociale media dat ze het shirt niet kunnen bestellen. Ze worden uit de wachtrij gezet of kunnen niet afrekenen. Voor de fanshop in de Johan Cruijff ArenA staat inmiddels een lange rij met supporters. Het filmpje van de lancering is na een uur al meer dan 250.000 keer bekeken op Twitter.

