Ajax blijft ook in nieuwe jaar ploeteren: gelijkspel op bezoek bij NEC

Een wedstrijd met twee gezichten, dat was het duidelijke verhaal van de openingspot van Ajax in 2023. De nummer twee van de eredivisie had voor rust al klaar kunnen, nee, moéten zijn in de Goffert. In de eerste 30 minuten was er alleen al 75 procent balbezit en leidde een groot overwicht tot vier á vijf grote kansen. Maar slordigheid bij Ajax zelf en een sterk keepende Jasper Cillessen voorkwamen een vroege tussenstand van 0-3, 0-4 of zelfs 0-5.

Het leek aanvankelijk voor Ajax niet eens zo slecht uit te pakken dat er eens niet veel te kiezen was voor de trainer. Zonder Berghuis, Kudus en Bergwijn (allen ziek) kon Alfred Schreuder de aanval en het middenveld eigenlijk alleen formeren zoals hij dat nu deed.



Vooral Francisco Conceicao viel op. Nou zou de kleine Portugees sowieso al zijn gestart in de basis als rechtsbuiten. Het ventje van net 20 jaar passeerde binnendoor en buitenom en een actie van hem lag aan de basis van de 0-1. Na een dribbel naar binnen vond hij aan de andere kant van het stafschopgebied Dusan Tadic, die de bal in één keer verlengde tot bij Davy Klaassen, die binnenschoof. Voor de Oranje-international was het zijn 69ste treffer in de eredivisie. En liefst 25 keer zette hij Ajax daarbij op 1-0.

Volledig scherm Davy Klaassen (m) viert de 0-1. © Pro Shots / Thomas Bakker

Maar na rust maakte NEC er dan toch nog een wedstrijd van. Verschil was dat er nu wel diepgang zonder bal was bij de ploeg van Rogier Meijer. En ook de duels ging de thuisclub in de tweede helft met meer overtuiging aan. Het resulteerde al snel in de gelijkmaker na 52 minuten. Uit een vrije trap van Oussama Tannane gleed Nany Dimata bij de tweede paal keurig binnen: 1-1.



Het gaf NEC het vertrouwen dat het de goede reeks in eigen huis kon voortzetten. De ploeg had tot gisteren in eigen stadion alleen verloren van FC Twente, op de openingsdag van het seizoen. De smalle bank brak Ajax uiteindelijk dan toch nog op. Spits Brian Brobbey raakte ongelukkig geblesseerd in een duel om de bal en alleen de lange pinchhitter Lorenzo Lucca kon hem in de punt vervangen. Targetman Lucca was waarschijnlijk sowieso wel gekomen als Ajax had moeten forceren. Maar nu kwam-ie noodgedwongen eerder dan gepland.



Aan de stand veranderde het niks meer. Zodat van de top-vijf van de eredivisie alleen FC Twente het nieuwe jaar met de volle winst begon. Een interessante conclusie op weg naar Ajax - Twente van komend weekeinde.

Volledig scherm Dusan Tadic (l) en Bart van Rooij. © ANP

