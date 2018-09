Ajax beloont Ziyech met verbeterd contract

Ziyech leek Ajax deze zomer na twee jaar te verlaten. Hij was naar eigen zeggen uitgeleerd in Nederland en onderhield een moeizame relatie met een deel van het Amsterdamse publiek, dat hem inmiddels weer in de armen heeft gesloten.

Ziyech was voor het WK dicht bij een vertrek naar AS Roma. Maar die vereniging wist met Ajax geen akkoord over een transfersom te bereiken. Ziyech kan zich dit seizoen opnieuw in de kijker speler van een club die aan zijn wensen voldoet. De groepsfase van de Champions League is daar een mooi podium voor. Ajax werd donderdag tijdens een loting gekoppeld aan Bayern München, Benfica en AEK Athene.