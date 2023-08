Ajax begint seizoen met zege op Heracles dankzij late goals van Kudus en Bergwijn

LIVE eredivisie | Sparta jaagt in Zwolle op tweede treffer

Sparta eindigde vorig seizoen als zesde in de eredivisie en de Rotterdammers hopen die uitstekende prestatie komend jaar een vervolg te geven. Vanavond staat voor Sparta, waar Jeroen Rijsdijk de nieuwe trainer is na het vertrek van Maurice Steijn naar Ajax, in de eerste speelronde de uitwedstrijd tegen promovendus PEC Zwolle op de rol. De aftrap is om 21.00 uur, volg in ons liveblog de belangrijkste ontwikkelingen.