Ajax amateurs verliest kort voor bezoek Cambuur met 9-0 en ontslaat trainer

Video Oud-bondscoach De Boer: ‘Zonder rode kaart honderd procent zeker gewonnen van Tsjechië’

25 oktober Zonder de rode kaart voor Matthijs de Ligt in de achtste finale van het Europees kampioenschap tegen Tsjechië had het Nederlands elftal de betreffende wedstrijd gewonnen. Dat zei Frank de Boer, die na de uitschakeling op moest stappen als bondscoach, bij Ziggo Sport. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we de volgende ronde hadden gehaald als het bij elf tegen elf was gebleven.”