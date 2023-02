Ajax altijd sterk tegen Duitsers, PSV allesbehalve tegen Spanjaarden

Met pollVanavond staan de heenwedstrijden in de tussenronde van de Europa League op het programma met daarin twee Nederlandse teams. Ajax neemt het op tegen Union Berlin, PSV gaat op bezoek naar Sevilla. Wanneer het verleden garanties zou bieden voor het heden, weten beide clubs één ding: de een staat al met één been in de volgende ronde en de ander kan zich focussen op de eredivisie en het bekertoernooi.

De laatste seizoenen stond Ajax tegenover Duitse grootmachten Bayern München (2018) en Borussia Dortmund (2022) in de Champions League. De Amsterdammers verloren geen één wedstrijd in de vier ontmoetingen. Pas één keer eerder trof Ajax een Duits team in de Europa League. In de kwartfinale in seizoen 2016/17 was de ploeg van toenmalig coach Peter Bosz te sterk voor Schalke 04 (2-0 winst in Amsterdam, 3-2 nederlaag na verlenging in Gelsenkirchen) waarna het tot de finale reikte.

Volledig scherm Ajax viert de winst op Schalke 04 in 2016/17. © EPA

De huidige nummer drie van Nederland trof in de knock-outfase van een Europees toernooi zeventien keer een Duitse club. Liefst vijftien ontmoetingen werden gewonnen door Ajax. Alleen in 1980/81 (tegen Bayern) en in 2006/07 (tegen Werder Bremen) dolven de Amsterdammers het onderspit. Om het nog rooskleuriger te maken voor de Nederlandse recordkampioen: Ajax won alle zestien thuisduels tegen Duitse clubs in een Europese knock-outwedstrijd. Vanavond kan het daar dus zeventien van maken.

Spaanse schrik

Voor PSV ligt de historie compleet anders. In totaal wisten de Eindhovenaren maar vijf van 34 Europese duels te winnen tegen een Spaanse club. De huidige reeks is nog schrijnender voor de enkelvoudig UEFA Cup-winnaar (voorloper Europa League). PSV won maar één van zijn laatste veertien potjes tegen een club uit het land van de zon.

De laatste keer dat de club uit de lichtstad een Spaanse tegenstander direct elimineerde in een knock-outwedstrijd brengt gouden herinneringen naar boven bij de fans. In 1987/1988 schakelde PSV Real Madrid uit in de kwartfinale van de Europa Cup I (voorloper Champions League) om vervolgens aan de haal te gaan met de ‘cup met de grote oren’. Tegelijkertijd is het ook enorm lang geleden en snakken de Eindhovenaren naar een Spaanse eliminatie.

Volledig scherm PSV-trainer Ruud van Nistelrooij stond onder contact bij Real Madrid, de laatste Spaanse club die door PSV werd uitgeschakeld. © AFP

Er is echter perspectief voor de Eindhovenaren. Sevilla-coach Jorge Sampaoli kent Nederlandse nederlagen. Vorig seizoen werd hij met Olympique Marseille in de halve finale van de Conference League uitgeschakeld door Feyenoord (0-0 in Marseille en 3-2 in Rotterdam). In 2014 verloor hij als bondscoach van Chili pas laat van Nederland op het WK in Brazilië (2-1).

Ajax - Union Berlin start vanavond om 18.45 uur in de Johan Cruijff Arena. Dit duel staat onder leiding van de Turk Halil Umut Meler. PSV en Sevilla trappen om 21.00 uur af in Spanje. Deze wedstrijd wordt gefloten door de Roemeen Radu Petrescu. De returns vinden volgende week plaats. Dan keert Sevilla terug in het Philips Stadion waar het in 2006 de UEFA Cup-finale won door Middlesbrough met 4-0 van de mat te vegen.

Poll Bereiken Ajax en PSV de volgende ronde in de Europa League? Ja, beide clubs gaan door

Nee, beide clubs worden uitgeschakeld

Nee, alleen PSV gaat door

Nee, alleen Ajax gaat door Bereiken Ajax en PSV de volgende ronde in de Europa League? Ja, beide clubs gaan door (30%)

Nee, beide clubs worden uitgeschakeld (30%)

Nee, alleen PSV gaat door (13%)

Nee, alleen Ajax gaat door (27%)

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.