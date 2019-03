‘Ajax aftroeven, Van Bommel doet niets liever’

Baldadige an­ti-Ajax-tweets van Scherpen les voor nieuwe generatie

28 maart Als 11-jarig jochie liet Emmen-doelman Kjell Scherpen zich in al zijn jeugdige onbezonnenheid op social media op een negatieve manier gaan over de club die hem snel hoopt te presenteren, Ajax. Een deel van de supporters van die club vindt nu dat Scherpen niet welkom is in Amsterdam, waarmee de keeper één van de eerste spelers van een generatie is die een stempel opgeplakt krijgt vanwege social media-uitingen in zijn onbezonnen tienerjaren.