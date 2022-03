Ajax-aanvoerder Tadic over rode kaart Antony: ‘Ik moest eigenlijk geel krijgen’

Dusan Tadic had met een goal een belangrijk aandeel in de zege van Ajax op Feyenoord (3-2). De aanvoerder viel ook op in de slotfase door ploeggenoot Antony, die schijnbaar geblesseerd was, naar de grond te werken met een duw. Het leek op toneelspel en dus kreeg Antony zijn tweede gele kaart en dus rood. ,,Ik moest eigenlijk geel krijgen, niet Antony”, aldus Tadic tegenover ESPN .

,,Ik vond dat hij moest gaan liggen, want hij had last. Maar het was wel een beetje een lompe actie”, gaf de Serviër toe.

Tadic was niet blij met het optreden van zijn ploeg in de eerste helft. ,,Dat was slordig, met veel fouten. We moesten sneller spelen, meer tempo maken. We maakten Feyenoord alleen maar sterker.” Na ongeveer een uur spelen kwam Ajax beter in het spel. Een fraaie vrije trap van Tadic leverde de 2-2 op. ,,Mijn goal was bewust een schot”, aldus Tadic. ,,De keeper koos te veel voor de korte hoek, dus ik ging voor de verre. Een mooie goal.”

Ten Hag

Trainer Erik ten Hag was trots op de comeback, maar zag ook voldoende minpunten ,,Een fantastische prestatie van de ploeg. Na zoveel tegenslag, om daar overheen te vechten. Maar in die situatie brengen we onszelf, door fouten te maken. Ook bij de 1-2, daar moeten we volwassen spelen. Dan vloeit de energie uit de ploeg, dat mag ons niet gebeuren.”

Timber: ‘Opgelucht’

Bij Ajax-verdediger Jurriën Timber overheerste na afloop van De Klassieker vooral opluchting ,,Opgewonden? Vooral opgelucht", aldus Timber bij ESPN. ,,In de eerste helft zag het er niet goed uit, maar in de tweede helft had ik er wel een goed gevoel over.”



Timber zag dat de organisatie voor rust een paar keer niet goed was. ,,We waren niet goed aan de bal. Slordig ook. In de restverdediging stond het een paar keer niet goed in de eerste helft. Dan krijg je het lastig tegen Feyenoord. We hebben een paar tegenslagen gehad, ook vandaag weer. Ik ben trots op het team, we zijn goed teruggekomen.”

