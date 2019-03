‘Ajacieden mogen best even zweven, dit is heel bijzonder’

De Boer heeft er even de Spaanse media voor ‘gescand’. ,,Marca bijvoorbeeld. Dan zie je hoe Ajax wordt opgehemeld. Dan weet je dat er best veel op die jongens afkomt. Dat is nog wel een beetje meer het geval dan in 1995. Ook omdat je toen nog geen social media had. Of de spelers daar van gaan zweven? Dat mogen ze best een beetje. Want dit is heel bijzonder. Ik zag dat er veel familieleden van de spelers aanwezig waren in Madrid. Ze zullen best een feestje hebben gebouwd. Dat zou ook logisch zijn. In 1995 moesten wij direct door naar Tokio om daar voor de wereldbeker tegen Grêmio te spelen. Voor ons was er geen tijd om te zweven. Dat was gek om mee te maken. Maar in Tokio konden we een prijs winnen dus het lukte ons om die focus te behouden.”