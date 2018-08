Aftellen: Buijs moet het plezier terugbrengen naar het noorden

FC Groningen

Soms denkt technisch manager Ron Jans nog weleens terug aan de tijd dat hij trainer en Danny Buijs speler was van FC Groningen. Dan ziet Jans de geboren Dordtenaar weer over het veld glijden, daarmee geen enkele tegenstander ontziend. Het was volgens Jans een van de redenen waarom Feyenoord, Ajax en PSV in die tijd niet zo graag naar het noorden kwamen: er wilde nog weleens een reputatie sneuvelen. Of, in een enkel geval, een scheenbeentje. FC Groningen was, kortom, een club om rekening mee te houden.



En die eigenschap moet terug komen bij de volksclub, die de laatste jaren tamelijk fletse seizoenen doormaakte in de eredivisie. Niet dat de prestaties heel slecht waren, zeker niet, maar opwindend was het doorgaans niet onder Robert Maaskant, Erwin van de Looi en Ernest Faber. Vandaar dat, jawel, Buijs de spreekwoordelijke oude tijden moet laten herleven. FC Groningen moet voetballen, zoals hij dat vroeger deed: gepassioneerd. En, dat zeker ook, aanvallend. De aanhang, die de laatste jaren flink uitdunde, is simpelweg wel klaar met het achteroverleun-voetbal dat ze de laatste seizoenen zo vaak zagen tijdens thuiswedstrijden.