Afgang voor Phillip Cocu met Vitesse in beker: Kozakken Boys na penalty’s te sterk

Phillip Cocu heeft zich met Vitesse te kijk gezet in de TOTO KNVB Beker. De Arnhemmers gingen in de eerste ronde na penalty’s onderuit tegen de amateurs van Kozakken Boys. Na reguliere speeltijd stond het nog 2-2 in Werkendam.