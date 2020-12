Afbouwen? Hongerige Huntelaar (37) heeft Kuyt en Kieft nu in zicht

Door Johan Inan



Als Ajax na een half uur via Zaka­ria Labyad alweer op 0-3 komt in Den Haag, rent Klaas-Jan Huntelaar nog even het doel in om de bal achter ADO-doelman Luuk Koopmans uit het net te grissen. ,,Ik zag dat we veel konden creëren. Dan is het leuk. Zeker voor de jongens voorin’’, stelde de spits na afloop met een brede grijns.