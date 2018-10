Advocaat ziet ‘aanspeelpunt’ Bahebeck wegvallen

Door Tim Reedijk



In de slotminuten van de transfermarkt haalde directeur voetbalzaken Jordy Zuidam Bahebeck op bij Paris Saint-Germain, waarmee voor veel fans de transferperiode als voltooid werd beschouwd. Door een gebrekkige voorbereiding in Parijs duurde het even voordat Bahebeck wedstrijdfit was. Vorige week in de interlandbreak deed de Fransman een uur mee tegen Royal Antwerp FC (2-1 verlies) en benutte hij een penalty. Maar maandag ‘schoot het erin’ bij Bahebeck tijdens de warming-up voor de training.



,,In België speelden we met Bahebeck als spits en dan zie je dat je in elk geval een aanspeelpunt hebt, wat voor een ploeg heel bepalend is. Dat ging best goed, hij voelde zich geweldig. Natuurlijk kan alles nog beter, maar in die ene wedstrijd zag je dat het team tot goede mogelijkheden kwam”, aldus Advocaat. De bedoeling was om Bahebeck langzaamaan klaar te stomen voor een definitieve rentree in de selectie van FC Utrecht, totdat het weer raak was op de training. ,,Hij is er voorlopig twee à drie weken uit. Het schoot erin in één van z’n benen. Het is jammer dat zo’n jongen, die van origine een echte spits is, wegvalt. Want ja, wat moet je nu weer? Sommigen hebben niet helemaal de vorm om daar te spelen, dus je blijft toch zoeken.”