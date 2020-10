Advocaat vond dat Feyenoord recht had op zege: ‘Verdiende goal viel niet’

,,Het laatste kwartier werden we onder druk gezet, dan kan de bal verkeerd vallen’’, was Advocaat eerlijk. ,,Maar tot de zeventigste minuut hadden we de controle en kregen we genoeg kansen. De verdiende goal viel niet, maar gelukkig werd er aan de andere kant ook niet meer gescoord’’, aldus Advocaat voor de camera van RTL 7.

Steven Berghuis verzuimde vanaf elf meter de score te openen. Dat zijn inzet werd gepareerd, neemt Advocaat de aanvoerder niet kwalijk. ,,Een penalty is een penalty, als je ze altijd neemt kan je hem ook een keer missen. Hij heeft een goede trap en daarom neemt hij ze ook.’’ Wél baalde de 73-jarige oefenmeester van hoe de scheidsrechter uit de kleedkamer kwam. ,,Ik vond de scheidsrechter in de eerste helft heel goed fluiten, maar in de tweede helft gaf hij de kaarten wel heel makkelijk. Ik vraag me af of die tweede gele kaart terecht was.’’

Justin Bijlow redde met een fantastische save in de slotfase nog een punt voor de Rotterdammers. De doelman kon na afloop leven met een remise. ,,Een puntje is een prima resultaat’’, aldus de doelman na afloop in gesprek met RTL 7. ,,Wij hebben de beste kansen gehad, al kregen we het in de slotfase nog lastig. Maar zij kregen ook weinig uitgespeelde kansen.’’