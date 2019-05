Advocaat trots op zijn spelers: ‘Geweldig om zo af te sluiten’

Totale ontlading in Arnhem, waar FC Utrecht vanavond knap met 0-2 won van Vitesse en daarmee een Europees ticket binnensleepte. En: een fraai afscheid van Dick Advocaat als hoofdtrainer in Nederland. ,,De kans is het grootst dat ik stop, dat is duidelijk.’’

Door Tim Reedijk



Na de 0-2 van Simon Gustafson werd het Advocaat even te veel. ,,Toen ging door me heen dat Vitesse het niet meer kon halen”, legde de trainer na afloop uit. ,,Ik ben snel naar binnen gegaan, want dan kan ik emoties moeilijk bedwingen. Dat gebeurde nu ook. Het was ook blijheid voor Gustafson, dat vind ik een geweldige speler.”

Over twee wedstrijden won FC Utrecht dik verdiend van Vitesse. Het verbaasde ook Advocaat hoe zijn ploeg zich tijdens het tweeluik presenteerde. Fel, maar ook voetballend goed. En dat met een gemankeerd elftal. ,,Zó domineren in een uitwedstrijd”, verzuchtte Advocaat. Om vervolgens een duidelijke conclusie over de uitkomst van de finales te trekken: ,,Dik verdiend.”

Even daarvoor knuffelde hij iedere selectiespeler van FC Utrecht in de mixed zone. Jean-Christophe Bahebeck - oh, wat ergerde Advocaat zich aan diens fysieke gesteldheid - kreeg een zoen op zijn hoofd. Spelers vielen elkaar in de armen. Sean Klaiber had zijn stem al verspeeld tijdens en na de wedstrijd tijdens het vieren van het feestje met het goedgevulde uitvak. ,,Hoe wij hier voetballen met strijd en passie, vandaag konden we niet verliezen”, aldus de verdediger. ,,Thuis waren we al zo goed. Er hing zo’n positieve sfeer in lucht. We waren gewoon de baas. Op alle fronten hebben we ze afgetroefd: voetballend, power, kracht. Nu gaan we een feestje vieren, anders ben je geen team.”

Advocaat laat dat feestje aan zich voorbij gaan. Want: morgen is het gewoon weer woensdag. Maar overduidelijk is de trainer in zijn nopjes met de prestatie van FC Utrecht, het team, de club, hemzelf. Over zijn toekomst grapte hij nog even. ,,Er komen nog wel een paar slachtoffers.

,,De degradatie met Sparta was een bittere tegenvaller. Zo afsluiten in Nederland is geweldig”, vervolgt Advocaat. De deur is zeker nog op een kier voor een ander trainersavontuur. ,,Maar de kans is het grootst dat ik stop, dat is duidelijk.”