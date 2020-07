Advocaat tempert verwachtingen: ‘Feyenoord sterker? Dat moet maar blijken’

Door Mikos Gouka Feyenoord begint vandaag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In de Kuip heerst een gevoel van optimisme. De revival die de ploeg sinds het aantreden van coach Dick Advocaat doormaakte in de eredivisie, van plek 12 naar plek 3, was immers indrukwekkend. Bij de club waar het glas in het verleden zo vaak halfleeg was, overheerst het gevoel dat zonder de coronacrisis zelfs nog veel meer mogelijk was geweest. Een paar maanden later is de vraag vooral of de draad van toen nu meteen weer kan worden opgepakt. Advocaat (72) is er uiteraard op gebrand dat dat lukt. Maar tegelijk zal de Feyenoord-coach in de komende tijd vast en zeker op de rem trappen mochten mensen er klakkeloos van uitgaan dat zijn ploeg plek 3 gaat inruilen voor een nog hogere klassering.

Maar deze keer was het anders, zeggen de spelers. U had een heel duidelijke boodschap voor de selectie. Wie niet zo fit terugkeert als hij op de laatste training was, heeft een probleem.

,,Ik ben blijkbaar duidelijk geweest. Het is helder dat we een zwaar seizoen tegemoet gaan, met veel wedstrijden in een korte periode. Daar moeten we klaar voor zijn en daar gaan we de ploeg op voorbereiden tijdens de periode die nu aanbreekt. Maar het is duidelijk dat ik wil dat jongens ook al op een hoog fysiek niveau instromen. Vakantie is belangrijk, de spelers moesten er even uit met hun gezin. Maar onze fysieke trainer Rick Cost heeft ze nog wel trainingsschema’s meegegeven. Daar dient iedereen zich aan te houden, maar ik ben er niet bang voor dat dat niet gebeurt, want in de coronaweken trainden die gasten echt allemaal voluit.’’