Advocaat snapt niets van kritiek Kuyt: ‘Hij heeft hier een weekje stage gelopen’

Trainer Dick Advocaat kan morgen in Almelo niet beschikken over Tyrell Malacia (geschorst), Bart Nieuwkoop (knie), Aliou Baldé (knie) en Lucas Pratto (enkel). Feyenoord weet dat nummer vier Vitesse nog achterhalen eigenlijk geen realistisch scenario meer is. Het gat is vier punten en dus erg groot en Feyenoord heeft bepaald niet de blakende vorm dat het gegarandeerd nog tweemaal uithaalt in de competitie.

,,Je moet met alles rekening houden’’, zei Advocaat. ,,Dus misschien spelen we nog twee wedstrijden, maar waarschijnlijker is dat het om vier duels gaat.’’

De terugkeer van Steven Berghuis en Jens Toornstra zal Feyenoord vast weer wat kleur op de wangen brengen. Vooral de aanvoerder van Feyenoord moet de Rotterdammers aan punten en doelpunten helpen. ,,Of is gebleken dat we niet zonder Berghuis kunnen? Berghuis is een uitstekende en bepalende speler. Als je die mist, dan is dat een aderlating, dat lijkt mij duidelijk’’ zei Advocaat.

De topscorer kan de laatste twee duels nog proberen zijn productie in de eredivisie naar 20 treffers te tillen. Op dit moment staat hij op 17 goals, eentje minder dan Donyell Malen van PSV en acht goals achter Giorgos Giakoumakis van VVV.

Advocaat wil een Feyenoord zien dat zich weer opricht om straks Sparta of Heracles in de nacompetitie met een fris gevoel te kunnen bestrijden. Dat er frustratie in de groep zit, daar draait niemand in de Kuip omheen. De laatste drie duels kreeg Feyenoord ook keer op keer een rode kaart. Berghuis tegen Vitesse, Toornstra tegen ADO en Malacia tegen Ajax. ,,Die laatste was heel licht’’, zei Advocaat. Al ontsnapte de linksback al eerder toen hij Davy Klaassen in de dug-out liet belanden. ,,Maar bij Berghuis en Toornstra zat er frustratie bij die momenten, dat denk ik wel.’’

Dirk Kuyt

De trainer liet zich ook nog even getergd zien. Al was hij dat direct na de persconferentie alweer kwijt. Dirk Kuyt nam het de laatste weken in diverse televisieprogramma’s sterk op voor Advocaat, maar stelde wel dat hij een aantal jeugdspelers helemaal niet minder vindt dan bijvoorbeeld Orkun Kokcu, die twee jaar geleden wel de kans kreeg. Advocaat nam het op voor de Turkse middenvelder. ,,Dirk heeft een weekje stage bij mij gelopen’’, zei Advocaat. ,,Ik snap niet goed hoe hij dit kan vinden. Hoe kan hij daarover oordelen? Maar iedereen mag zijn mening hebben, uiteraard. Maar om eerlijk te zijn, begrijp ik zijn opmerking niet zo.’’

In de Kuip bidden ze een beetje dat straks blijkt dat Kuyt toch gelijk blijkt te hebben, want zolang er geen geld in kas is moet Feyenoord veel vacatures intern oplossen. Jonge spelers die zijn uitgeleend aan clubs in de eerste divisie zullen vanaf de zomer moeten aantonen dat ze inderdaad zo ver zijn dat ze bij Feyenoord in de hoofdmacht mee kunnen draaien. Dan is Advocaat al lang en breed verdwenen. Hij is nog twee weken trainer en zal dan, tenzij hij zich weer van stal laat halen, afzwaaien op 73-jarige leeftijd. ,,Dan zit het er op’’, zegt Advocaat. ,,Ik ben er niet mee bezig. Echt niet. Ik concentreer me op de laatste wedstrijden van het seizoen.’’

