Advocaat rekent op snelle terugkeer Berghuis: ‘Denk dat het meevalt’

Bannis vindt zichzelf wél goed genoeg voor Feyenoord: ‘Wil tegendeel bewijzen’

17:18 Met zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal redde Feyenoord-invaller Naoufal Bannis zijn ploeg in Emmen (2-3). Als het aan de 18-jarige Hagenaar ligt, is het niet zijn laatste treffer in Rotterdamse dienst. ,,Ik ben ervan overtuigd dat ik goals ga maken hier.’’