Advocaat over Tannane: ‘Er is geen weg meer terug’

,,We vonden dat dat niet kon wat hij deed op het veld. Ik zag het wel een beetje aankomen, maar sommige dingen kan je niet voorkomen. Het is jammer” zei Advocaat, die stelde dat het dienstverband van Tannane in Utrecht ten einde is. ,,Er is geen weg meer terug voor Tannane. Hij gaat niet meer bij FC Utrecht spelen.’’



Tannane ontpopte zich zondag in de verloren thuiswedstrijd tegen Willem II (0-1) tot het mikpunt van het Utrechtse chagrijn. Na twee mislukte hoekschoppen in de eerste helft floot een groot deel van het stadion Tannane uit, waarop hij handgebaren maakte naar de Bunnikside, het fanatieke deel van de Utrechtse aanhang.