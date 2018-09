Advocaat met lege handen: 'Van Persie is een fenomeen'

,,We waren dicht bij een gelijkspel en in de tweede helft probeerden we zelfs met een stiekeme overwinning weg te gaan. Jammer dat het niet gelukt is'', zei de bijna 71-jarige Hagenaar, die het seizoen bij Utrecht afmaakte als opvolger van de ontslagen Jean-Paul de Jong.



Advocaat stapte met lege handen de spelersbus in door een doelpunt vlak voor tijd van Robin van Persie (1-0). ,,Ik ken hem goed uit onze gezamenlijke tijd bij Fenerbahçe. Robin is een fenomeen. Als hij zulke kansen krijgt, weet je dat de bal erin gaat. Hij loert hier op. Met Fenerbahçe wonnen we zo met 1-0 van Besiktas, nu bezorgt hij Feyenoord een geniepige overwinning.''



De gelouterde trainer liet FC Utrecht in een ander systeem spelen, met drie aanvallers. Pas in de loop van de tweede helft werd zijn ploeg daarmee gevaarlijk. ,,Alleen die laatste bal, die bepaalt of je alleen voor de goal komt of niet, was steeds niet goed. Helaas had niet iedereen de topvorm te pakken.''