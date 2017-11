Advocaat lost Glendenning af als Oranje-coach met meeste zeges

In de gewonnen oefenwedstrijd tegen Schotland (0-1) van donderdag evenaarde Advocaat het stokoude record van de Engelsman. Glendenning stond van 1923 tot 1940 aan het roer bij Oranje, waarmee hij nog altijd de langst zittende bondscoach is van het Nederlandse elftal. In totaal speelde Oranje in die periode 87 interlands, waarvan er dus 36 werden gewonnen.



Advocaat had minder duels nodig om dat aantal te evenaren: 61. In zijn 62ste én laatste interland boekte hij zijn 37ste zege. 'De Kleine Generaal', die drie termijnen de leiding had bij Oranje, speelde dertien keer gelijk en verloor twaalf keer.