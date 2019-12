Advocaat langer in de Kuip? ‘Feyenoord moet doen wat beste is voor de club’

Afellay: Dit was een wanpresta­tie, de gifbeker moet kennelijk helemaal leeg

18 december PSV heeft de eerste wedstrijd onder leiding van interim-coach Ernest Faber zeer moeizaam gewonnen. De Brabantse club, waar hoofdtrainer Mark van Bommel maandag werd ontslagen, kwam in de bekerwedstrijd tegen tweededivisieclub GVVV in de verlenging met de schrik vrij. In de 118de minuut zorgde Mohamed Ihattaren voor grote opluchting in het Eindhovense kamp: 1-2.