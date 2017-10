Advocaat laat deur op een kier: 'Zeg nooit nooit'

Bondscoach Dick Advocaat was na de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden (2-0) niet ontevreden over Oranje. ,,Ik heb een enorme 'drive' gezien in de ploeg, niet alleen in de wedstrijd, maar ook al in de aanloop naar dit laatste groepsduel'', liet hij bij de NOS weten.

Oranje moest met een verschil van minimaal zeven treffers winnen in de ArenA, maar na een goede eerste helft (2-0) stokte de productie. ,,We hadden er in de eerste helft een of twee meer moeten maken'', erkende Advocaat. ,,We hadden vijf grote kansen. Helaas bleef het bij 2-0 in de rust. Dat had al heel veel kracht gekost. Zweden wilde de bal helemaal niet hebben, ze wilden alleen maar verdedigen. Ze hielden zoveel mensen achter de bal. Toch hebben we er het beste van gemaakt.''

Lyrisch

Advocaat was lyrisch over aanvoerder Arjen Robben, die twee keer scoorde en na afloop bekendmaakte dat hij stopt bij Oranje. ,,Ik wist het al'', zei de Hagenaar. ,,Hij vertelde me voor de wedstrijd wat hij van plan was. Hij wilde zijn tijd bij Oranje goed afsluiten. Hij heeft waarschijnlijk echt naar dit laatste duel toegeleefd. Het is dan heel knap dat je nog zo'n fantastische wedstrijd weet te spelen.''