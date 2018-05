Advocaat in twijfelachtig rijtje met Rijkaard en De Mos

Frank Rijkaard

Frank Rijkaard begon zijn trainersloopbaan in de zomer van 1998. Na het WK in Frankrijk nam hij bij Oranje het stokje over van bondscoach Guus Hiddink. Hij reikte met het Nederlands elftal tot de halve finale op het EK in eigen land, maar daarin verloor Oranje op bizarre wijze van Italië. Een jaar na het EK werd Rijkaard hoofdtrainer van Sparta, maar een jaar later stapte hij daar al op. Hij was in 2002 namelijk de eerste trainer die degradeerde met Sparta. Ondanks die twijfelachtige eer werd Rijkaard een jaar later (dankzij het advies van zijn leermeester Johan Cruijff) trainer bij FC Barcelona, waarmee hij twee keer landskampioen werd en in 2006 de Champions League-won. Zijn laatste trainersklus dateert alweer van 2013, toen hij bondscoach van Saudi-Arabië was.

Volledig scherm Frank Rijkaard ziet de bui al hangen. Hij degradeerde in de © ADN Beeldredactie

Volledig scherm Frank Rijkaard en Carles Puyol Thursday 18 May 2006, after defeating Arsenal FC on the Champions League soccer final yesterday in Paris. EPA/ALBERTO ESTEVAZ - barca4.jpg © EPA

Aad de Mos

Aad de Mos won in 1988 de Europa Cup II met KV Mechelen, nadat hij in de finale in Straatsburg met 1-0 won van zijn oude werkgever Ajax. De Nederlandse aanvaller Piet den Boer kopte in de 53ste minuut de winnende goal binnen. In 2010 beleefde De Mos zijn dieptepunt als trainer, door met Sparta te degraderen naar de Jupiler League. In de beslissende play-off op Het Kasteel maakte Rydell Poepon in blessuretijd de 1-0 voor Sparta, maar nog geen minuut later maakte Excelsior-spits Guyon Fernandez de 1-1. Die was voor Sparta funest.

Volledig scherm KV Mechelen in tijden dat het een succesvolle club was. Aad de Mos, Erwin Koeman en Leo Clijsters houden de Europa Cup II omhoog na winst in de finale op Ajax in 1988.

Volledig scherm Ongeloof bij Aad de Mos na de nederlaag tegen Excelsior in de play-offs. © Marco de Swart

Dick Advocaat

Dick Advocaat won in 2008 de finale van de UEFA Cup met de Russische topclub Zenit Sint-Petersburg. In de finale in Manchester won zijn ploeg met 2-0 van Rangers, van 1998 tot 2002 zijn eerste buitenlandse klus. Vanmiddag degradeerde hij via de play-offs uit de eredivisie. FC Emmen won met 1-3 op Het Kasteel.

Volledig scherm Dick Advocaat won in 2008 de finale van de UEFA Cup met Zenit Sint-Petersburg, door in de finale in Manchester met 2-0 te winnen van Rangers. © AFP