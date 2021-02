Advocaat hekelt arbitrage na ineenstorting Feyenoord: ‘Ik vind het echt belachelijk’

Feyenoord stond bij rust met 1-0 achter, maar nam na de pauze een 1-3 voorsprong. Toch ging het nog mis. ,,Dit was een wedstrijd die je nóóit uit handen mag geven, we hadden het totaal onder controle. Dit was niet nodig, laat ik me voorzichtig uitdrukken", baalde hij direct na afloop. ,,Na die 1-3 had het ook 1-4 of 1-5 kunnen worden. Met alle respect: ook bij 1-3 was de wedstrijd al gespeeld, maar daarna gebeuren er dingen...”

Daarmee doelde Advocaat op de arbitrage. Zo hekelde de trainer de beslissing om een door Nick Marsman gestopt penalty over te laten nemen. ,,Ik vind het echt belachelijk, zo'n penalty terugfluiten”, zo verwoordde Advocaat het. ,,Maar ik vond wel meer dingen belachelijk. Welke dingen? Dat zeg ik niet.” Overigens werd de pingel niet overgenomen, omdat de videoscheidsrechter ingreep. ,,Toen was de VAR wél wakker, maar daarna een aantal keer niet...”

Tot slot spaarde Advocaat zijn ploeg. ,,Ik ben niet boos, maar teleurgesteld. Ze doen het niet expres. We verliezen vandaag door persoonlijke fouten.” Onder anderen Marsman ging (bij de 3-3) stevig de mist in. ,,Maar ik ga hem geen verwijten maken. Hij heeft ook genoeg wedstrijden voor ons gewonnen, alleen was dit niet zijn beste dag.”

Grote teleurstelling

Ook middenvelder Fer zat vol ongeloof: ,,We zijn allemaal teleurgesteld, natuurlijk. Het was stil in de kleedkamer. Als je zo makkelijk goals weggeeft, dan is het onterecht om de schuld te leggen bij Steven. Ook met tien man gaven we de goals te makkelijk weg. Dat we de beker niet kunnen winnen, is een grote teleurstelling. We maken drie fantastische goals. Dat moet genoeg zijn, ook met tien man.”

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie